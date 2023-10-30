مروان خوري يتحدث عن الطقوس الدينية التي يتبعها بعد زواجه من دين مختلف

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني مروان خوري عن حياته بعد زواجه من امراة من دين مختلف وقال أنه يمارس الطقوس الدينية الإسلامية مع زوجته، وهي تبادله الامر من خلال ممارستها الطقوس المسيحية معه.

وقال مروان خوري خلال لقائه في برنامج "الزمن" مع الاعلامية راغدة شلهوب عبر قناة LBCI : "أنا لست متدينا، أنا مؤمن جدا لكن لأني مسيحي إيماني منفتح، ليس لدي في البيت عقدة أن زوجتي من دين آخر، وساعدني على هذا بيئتها، أهلها وأشقائها يعيشون في الخارج ومتزوجين من مسيحيات أجانب".

وتابع: " أكون سعيد في رمضان لا أصوم لكن أفطر معهم، استمتع بهذه الطقوس، وهي تذهب معي إلى الكنيسة لكن من دون أن تغير دينها، تحب الذهاب إلى الأماكن والمعابد الروحانية تشعر بالراحة، في النهاية الإنسان واحد وإحساسه واحد".