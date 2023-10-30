جورج خباز ينعى بطرس فرح بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل اللبناني جورج خباز الممثل اللبناني بطرس فرح بكلمات مؤثرة حيث كتب:"بطرس فرح !! صوتك وضحكتك ما رح يفارقوني، عشر سنين سوا بالمسرح من الطيبة والمحبة والحضور الحلو رح اشتقلن، انت للي كنت تقللي انا بصللي كل يوم لان برتاح، ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة وصرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب، اذا بعدك عم تصللي ، اذكرنا بصلاتك".



ونشر خباز صورة برفقة الراحل بطرس فرح في المسرح.

وكان قد توفي يوم أمس الممثل بطرس فرح، الذي عرف بشكل خاص من خلال أدواره في مسرحيات الفنان اللبناني زياد الرحباني.

وقد نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الممثل الراحل، وذلك عبر نشره صورة له، مرفقاً إياها ببيان النعي الصادر عن نقابة الممثلين اللبنانيين، الذي جاء فيه :"بطرس فرح وداعاً. هذا الممثل المتميز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع اعماله تقريباً من نزل السرور الى لولا فسحة الامل. و شارك الفنان ملحم بركات في مسرحية ومشيت بطريقي و عمل مع الفنان جورج خباز بعدة اعمال في المسرح.

نقابة الممثلين في لبنان تنعى الفنان الكبير والقدير بطرس فرح وتتقدم من أسرته و من اصدقائه و من محبيه باحر التعازي . رحمه واسكنه فسيح جناته. لتكون نفسه بالسما".