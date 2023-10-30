إلهام شاهين : " العالم يتآمر على مصر "

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الممثلةا لمصرية إلهام شاهين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحذيراً ورد فيه :"تحذير. . مصر خط أحمر يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار، ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية، ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها، ولأن جيش مصر هو الأقوى في المنطقة العربية بعد توطين تصنيع السلاح محليا، وتنويع مصادر التسليح، وإتساع قوة مصر العسكرية يزيد نفوذها السياسي".

وتابعت: ربنا يحميكي يا مصر يا أم الدنيا، اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها، تحيا مصر ..تحيا مصر.. تحيا مصر".



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