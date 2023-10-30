طارق لطفي يقع في حب نسرين طافش.. والسبب "السيستم"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم طارق لطفي عن تفاصيل الشخصية الذي يجسدها خلال فيلمه الجديد "السيستم"، إذ يجسد دور رجل "زير نساء"،و يدخل في قصة حب قوية مع النجمة نسرين طافش، ويكون وصديق مقرب للنجم أحمد الفيشاوي ، الذي يحاول مساعدته في التخلص من عقدته تجاه السيدات الجميلات.

وفيلم السيستم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

ويعود طارق لطفي للسينما بعد غياب 4 سنوات من خلال فيلم السيستم، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم 122، الذي عُرض في 2019، وشاركه بطولته أحمد داود وأمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمد لطفي، أسماء جلال، تارا عماد، وجيهان خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وأخرجه ياسر الياسري.

ومن ناحية أخرى، ينافس طارق لطفي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصويره منتصف نوفمبر المقبل.

كما قدم طارق في سباق رمضان 2023 مسلسل مذكرات زوج، والذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك في بطولته خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية ومديرة إحدى شركات الهندسية، لكنهما يمران بعدد من المشكلات الزوجية.

أيضًا نافس لطفي في رمضان الماضي بمسلسل آخر هو، ليلة السقوط، الذي دارت أحداثه في الفترة بين عامي 2014 و2017 ونقل حياة تنظيم داعش الإرهابي، وشارك في بطولة العمل باسم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا، ميلاد يوسف، وذو الفقار خضر، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.