أهل مصر.. المخرج أحمد السيد يكشف فاعليات اليوم الرابع لملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ اليوم الاثنين رابع أيام فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة المحاسب عمرو البسيوني، والمنعقد بمحافظة بورسعيد، وبحضور المخرج المسرحي أحمد السيد المشرف العام، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى.

من ناحيته، كشف المخرج المسرحي أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع اهل مصر والمشرف العام

عن فاعليات اليوم الثالث، مشيراً الى انها تبدأ بزيارة ميدانية ثقافية إلى كاتدرائية بورسعيد الأثرية التى أنشئت بقرار من بابا الفاتيكان عام 1930 وتحولت من الكاثوليك إلى الأرثوذكس عام 1987 وتضمت العديد من المقتنيات الأثرية والتاريخية المسيحية.

وأوضح عضو اللجنة العليا لمشروع اهل مصر أنه سيتم زيارة اقدم مساجد بور سعيد التاريخية مسجد عبد الرحمن لطفي.

واشار الى ان قصر ثقافة بورسعيد سيشهد فى مساء اليوم استكمال فعاليات الورش الثقافية والفنية، منها ورشة الموسيقى للفنان ماهر كمال، وورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر يقدمها الشاعر محمود الحلواني ، وورش الفنون التشكيلية منها ورشة الرسم بالموسيقى ويقدمها الفنان وائل عوض، ثم ورشة تصوير بالموبيل والفوتوشوب. ويقدمها د. محمد إسماعيل، أحمد فتحى.

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فتواصل ورشة تعليم المصنوعات الجلدية وتقدمها إيمان مجدى، ثم

ورشة إعادة تدوير خامات البيئة وتقدمها نجوى عبد العزيز، ثم ورشة تعليم الأركت الخشبي، يقدمها حسنى إبراهيم، ثم ورشة تعليم الشنط بالشبك تقديم نجلاء شحاته، أما ورشة تعليم الشنط بالخرز فتقدمها مني عبد الوهاب، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

وعن ورش الأداء، فيتم تقديم ورشة مسرح بشرى تحت عنوان "أعرف بلدك"، للمخرج محمد الدسوقى، وورشة موسيقى، ورشة مسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب والفنان هانی کمال.

واختتم فعاليات اليوم برنامج ترفیهی فنی لجمال الدین کمال.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، من خلال الدمج الثقافي لـ 6 محافظات، وهي مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.