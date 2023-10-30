جريمة قتل جون لينون تعود الى الضوء مجددًا: شهود وصور تكشِف تفاصيل اليوم المشؤوم

عادت جريمة قتل جون لينون إلى دائرة الضوء من جديد مع الإصدار القادم لفيلم وثائقي جديد عن ذلك اليوم المشؤوم، سيتم بثه على Apple TV وسيضم لأول مرة في التاريخ، شهودًا شاهدوا ما حدث.

وقُتل لينون، عضو فرقة البيتلز، بالرصاص عام ١٩٨٠، عن عمر يناهز ٤٠ عامًا، عندما أطلق أحد معجبيه، مارك شابمن، النار عليه خارج منزله في مدينة نيويورك.

يحمل الفيلم الوثائقي عنوان “جون لينون: جريمة قتل بلا محاكمة”، والذي سيكشف عن صور مسرح جريمة لم تُعرض من قبل، بالإضافة إلى ذلك، يشارك أيضًا ضباط الشرطة الذين وصلوا لأول مرة إلى موقع الجريمة، وكذلك الأطباء الذين حاولوا إنقاذ حياته والمخبر المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل.

غادر لينون فرقة البيتلز في عام 1969، وبدأ نوعًا من العداء مع زملائه السابقين في الفرقة، وخاصة بول مكارتني، لكنهم وضعوا خلافاتهم جانبًا بعد عام.

اعترف مكارتني ذات مرة في البودكاست الخاص به “مكارتني: حياة في الأغاني” أنه كان سيُدمر لو لم يتصالح مع جون لينون قبل مقتله، لافتًا الى انه كان من الممكن أن يكون أسوأ شيء في العالم لو أن جون قُتل وما زالت علاقتهما سيئة. كان من الممكن أن يكون ذلك بمثابة رحلة ذنب طويلة بالنسبة له.

وكان مارك شابمن قد أدين بجرم قتل مغني البتلز الشهير وحُكم بالسجن لمدة عشرين عامًا إلى مدى الحياة، وحرم من الإفراج المشروط عنه ١٢ مرة.