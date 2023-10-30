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ميرنا وليد - بيروت - قبل فترة أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملها بطفلها الاول ومن وقتها ابعدت عن الاضواء وكان أول ظهور لها حديثا وذلك خلال زيارتها مركز راشد لأصحاب الهمم وقضت يوما مميزا مع الأطفال.
الشيخة مهرة تقضي يوماً مع الأطفال ذوي الهمم.
وقامت الشيخة بجولة في مركز الخدمات التأهيلية والعلاجية والتعليمية لأصحاب الهمم واطلعت على النشاطات والإنجازات التي حققها الأطفال طوال الفترة الماضية كما وزعت الهدايا على الأطفال بأجواء من الفرح.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول للشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم بعد إعلان حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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