أحمد السقا ينشر صورة للجيش المصري خلال تأدية الصلاة .. وهكذا علق

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد السقا صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للجيش المصري أثناء تأدية الصلاة.

وكتب السقا تعليقاً:"بلدي.. تحيا مصر دائما وأبدا".

وكان قد عبر السقا عن غضبه لما يحصل في فلسطين، اذ كتب: "الوضع في غزة الان لا كهرباء ولا ماء ولا انترنت ولا اتصالات ومفيش حد من الناس قادر يتواصل مع اهله ولا قادرين يتواصلوا مع الاسعاف والطوارئ لك الله يا غزة".

وكاننشر أحمد السقا عبر صفحته دعاء للشعب الفلسطيني قال فيه: "اللهم إني استودعتك فلسطين وأهلها، كبارها وصغارها، رجالَها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها يا رب من كل سوء .. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب".

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