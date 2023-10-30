محمد رمضان في مرمى الإنتقادات بسبب طرح أغنيته .. وهو يوضح ما جرى معه

ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادات التي تعرض لها الفنان المصري محمد رمضان، بسبب طرح أغنية جددية اليوم في ظل الظروف التي تمر بها غزة، برر رمضان ذلك موضحاً حقيقة ما جرى معه.



فكتب رمضان على خاصية الحالة على صفحته:"أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز… طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد".

وأضاف: "بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

من ناحية أخرى كان رمضان قد كشف أن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعما لغزة، تسبب له بهجوم كبير من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضمن دعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها عدم مشاهدة أعماله، الا ان رمضان رد بطريقة مستفزة معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب "أبو عبيدة" تيمناً باسم الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

يذكر ان رمضان كان قد عبّر عن غضبه بأول فيديو نشره رافضا أن يتحدث أو يكتب بالإنجليزية من أجل إيصال صوت الفلسطينيين مشيرا الى ان الأمر يتطلب وقوف العرب الى جانب بعضهم البعض وليس انتظار الغرب للإنقاذ.