شخصية جديدة تنضم الى "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان القائمين على مسلسل "الطائر الرفراف" سيضيفون شخصية جديدة على العمل من اجل رفع نسب المشاهدة، وذلك بعد تدنيها عكس الموسم الأول.



وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".