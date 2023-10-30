كيندال جينر تتحول الى مارلين مونرو-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر الجمهور بتغيير شكلها لشكل النجمة الراحلة مارلين مونرو، وذلك بمناسبة الهالوين، اذ نشرت صورا ومقطع فيديو لها أظهرت به ذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



على صعيد آخر كانت تألقت كيندال جينر في باريس في معطف من الجلد بالالوان الخريفية، في واحدة من الاطلالات الاكثر براقة في شهر الموضة. المعطف ذات اللون البرتقالي الصدىء ينتمي الى مجموعة بوتيغا فينيتا لخريف وشتاء 2023، وهو يتميز بمادة لامعة منقوشة بنقش جلد التمساح، وكورسيه على جهة الصدر وازرار سوداء على طوله.