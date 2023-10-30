"سلمى" يجمع سلاف فواخرجي مع باسم ياخور

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن انتهاء تصور فيلمها الجديد الذي يحمل اسم"سلمى"،ويشاركها البطولة النجم باسم ياخور، والذي يتعاونا الثنائي لأول مرة في عمل فني .

وتجسد النجمة سلاف فواخرجي ، في الفليم دور سلمى فتاة ريفية بسيطة، وتبحث عن شهادة وفاة زوجها ، وتدور الأحداث إلى أن ترشح نفسها لمجلس الشعب.

ويعد فيلم "سلمى" أول عمل فني يجمع سلاف بزميلها باسم ياخور، كما أنه يعتبر بوابة لها للعودة إلى السينما بعد غياب أكثر من خمس سنوات، حيث كان آخر أعمالها فيلم "طريق النحل" عام 2017.

وتحدثت فواخرجي عن الفيلم، قائلة :" أنها "تعتبره واحداً من أهم الأعمال السينمائية السورية التي تنقل بشكل واقعي المصاعب التي تواجهها المرأة السورية بالوقت الحالي"، مبينة أنه "يكشف الواقع السوداوي الذي تعاني منه سيدات ونساء المجتمع السوري، لكن بشكل بسيط وعفوي".

وتابعت حديثها : "أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين وأراهن على أنه سيترك انطباعاً جيداً أثناء عرضه في دور السينما السورية والعربية".

بنذة عن سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي ممثلة سورية 27 يوليو 1977 ولدت ونشأت في محافظة اللاذقية، والدها الناقد السينمائي محمد سليم فواخرجي ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب، لديها أخ يكبرها سنا اسمه أشرف يعمل في دبي وأخت غير شقيقة تسمى نهى يوسف معلا وقد توفيت عام 2016.

تخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998، كما أنها درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل في عام 2017 عادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة "الآرامية السريانية" بالمعهد العالي للغات بجامعة دمشق.

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت تدرس في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث رشحها المخرج ريمون بطرس لكي تؤدي دورًا في فيلم "الترحال" وقد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدور الذي جعل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد يعرض عليها أن تقدم دورًا رومانسيًا في فيلمه "نسيم الروح".

بعدها، توالت أعمالها الفنية في الدراما التلفزيونية والسينما وأصبح اسمها لامعًا في عالم الفن والتمثيل.

تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وكانت في السنة الرابعة وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، رزقت منه بولدين هما حمزة وعلي وقد شاركاها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء، في الخامس من أبريل عام 2022 أعلنت إنفصالها عنه.