شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من عائلة الممثل العالمى الراحل ماثيو بيرى بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عائلة الممثل العالمى الراحل ماثيو بيرى علنًا، وذلك بعد وفاة الممثل غرقًا عن عمر يناهز 54 عامًا يوم السبت، قالت عائلته لمجلة PEOPLE في بيان حصري إنهم "مفجوعون بوفاته المأساوية"، وتابعت الأسرة مؤكدة: "نشعر بالحزن الشديد بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب، لقد جلب ماثيو الكثير من الفرح للعالم، كممثل وصديق."

وأضافو عائلة بيرى قائلة: "لقد كنتم تعنون له الكثير ونحن نقدر كم الحب الكبير".



ماثيو بيرى ووالده وعائلته

تم العثور على ماثيو ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس يوم السبت، وذكر موقع TMZ أنه تم العثور على بيري في الجاكوزي في المنزل، وتم استدعاء المسعفيين إلى المنزل بسبب سكتة قلبية.

وأضاف موقع TMZ أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث ولم يتم الإبلاغ عن أي جريمة.



ماثيو بيرى مع والدته وشقيقته

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس في وقت لاحق لمجلة PEOPLE يوم السبت إن الضباط استجابوا لمكالمة على عنوان ماثيو بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، على الرغم من أن السلطات لم تؤكد هوية المتوفى.

نشأ ماثيو على يد والده جون بينيت بيري وأمه سوزان موريسون وزوج والدته الصحفي كيث موريسون، حيث استقبل جون وسوزان ماثيو في عام 1969، لكنهما انفصلا بعد أقل من عام، ومن ثم تزوج كل من جون وسوزان مرة أخرى وأنجبا المزيد من الأطفال مع شركائهما: تزوجت سوزان من كيث في عام 1981، بينما تزوج جون من ديبي في نفس العام.

وبالتالي نشأ ماثيو الذي لديه خمسة أشقاء من زيجات والديه اللاحقة في أوتاوا، كندا، مع والدته قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا للعيش مع والده عندما كان مراهقًا، لقد سار على خطى والده في التمثيل، وشارك الاثنان الشاشة في العديد من المناسبات، بما في ذلك عندما ظهر بيري الأكبر في برنامج ماثيو الناجح Friends في عام 1998.

كان والدا ماثيو بجانبه أيضًا طوال صراعه الطويل مع الإدمان، وعندما دخل المستشفى في عام 2018 بعد انفجار القولون بسبب سنوات من تعاطي المواد الأفيونية، ذهبوا إلى المستشفى ليكونوا مع ابنهم.