شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث نشر صورًا لسيارته بعد تعرضها لبعض التلفيات على حسابه بموقع فيس بوك معلقًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".



مصطفى كامل

وكان مصطفى كامل قد حرص على المشاركة في عمليات التضامن ودعم الأخوة في فلسطين وأهالى غزة بالدعوة للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر يوم الجمعة قبل الماضى، حيث قال في فيديو له: "بعد صلاة الجمعة تجمع لكل موسيقيى مصر عند المنصة، مع نقابتهم ومجلس إدارتهم ومع الشعب المصرى كله لإثبات على كلمة واحدة وعلى نصرة الحق وعلى تضامنا مع إخواتنا وأشقائنا وبناتنا ضد المجازر والعدوان على الكنائس والجوامع والمستشفيات والمدارس وعلى الأطفال".

وأضاف: "بعد صلاة الجمعة إن شاء الله كلنا بندعم القيادة السياسية فى بلدنا لحماية الأمن القومى المصرى، دعوة منى لكل موسيقيى مصر للتجمع غدا عند المنصة بعد صلاة الجمعة".

وجاء ذلك بعدما دعمت نقابة الموسيقيين القصية الفلسطنينية منذ بدء الأحداث على غزة خلال بيان جاء فيه:"يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية والسادة أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيي مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى».

وتابع البيان: "مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم، وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بنجد من جنوده، وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكل قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي دائما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين".