شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال ينشر صورة تجمعه بـ أحمد فهمي ومحمد نور بملابس الإحرام.. ويعلق: اللهم عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان رامى جمال على صفحته الرسمية عبر إنستجرام، صورة تجمعه بنجوم فريق واما أحمد فهمى ومحمد نور بمكة المكرمة وهم يريتدون ملابس الإحرام معلقًا: "يا رب عودة" وهذه هى المرة الاولى التى يتجمعون بالاراضى المقدسة و قامو باداء مناسك العمرة سويا



بوست رامى جمال

يذكر ان دعم الفنان رامى جمال القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال صورة نشرها وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً "اللهم انصر أهلنا فى غزة نصر عزيز مقتدر".

كان قد أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور، وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

وهنأ الفنان رامى جمال صديقه المطرب تامر عاشور على عقد قرانه ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وهو يهنئه فى حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمرى تامرعاشورالزواج ربنا يبارك في حياتكما ويسعدكما".