شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمى "فوتوجونيك" و"عروستى" بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطة السينمائي بعرض كل من فيلم (فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالم.

يذكر أن الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

ويروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميراتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

جدير بالذكر أن المخرج جابر سالم قد حصل على العديد من الجوائز من أهمها جائزة المركز الأول عن فيلم اليوم الاخير في مهرجان الملكة بالإسكندرية وشهادتي تقدير من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة والوثائقية عن فيلمي عاطف وفوتوجينيك، ويعرض له حاليًا الفيلم الروائي القصير (رزق) في عدة مهرجانات خارجية.