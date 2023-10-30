"أصدقاء" ماثيو بيري لم يعلقوا على رحيله حتى الآن.. والجمهور مستغرب!

ميرنا وليد - بيروت - عبر الجمهور ومحبي المسلسل الشهير Friends عن صدمتهم بعدم تعليق أبطال العمل، الممثلين الأميركيين مات لوبلان، ديفيد شويمر، جينيفر أنيستون، كورتني كوكس وليزا كودرو على خبر وفاة صديقهم الممثل ماثيو بيري حتى الآنن بالرغم من العلاقة القوية التي تجمعهم رغم إنهاء عرض العمل منذ فترة طويلة.



وتوفي الممثل ماثيو بيري، بطل مسلسل "Friends" الذي حقق نجاحاً كبيراً في التسعينات عن عمر ناهز 54 عاما بعدما عثر عليه في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.

وذكرت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه أن بيري عُثر عليه ميتا بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس وهذا ما أكدته الشرطة المحلية لبعض الوسائل الاعلامية.