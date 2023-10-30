صباح بركات تفجع بأقرب الناس.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - توفي مساء أمس الأحد شقيق الممثلة السورية صباح بركات، التي إشتهرت بدور "لميا" في مسلسل "كريستال" والدة الدكتور جواد فياض الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمود نصر، الحاج محمد لطفي بركات.



وشاركت صباح بركات الجمهور صورة لورقة النعي التي كشفت أنه سيصلى عليه في جامع الأكرم، وعلقت: "رحيلك أدمى قلبي يا أخي".

كما نشرت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها الخاص ورقة النعي أيضاً، معلقة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة صباح بركات بوفاة شقيقها اثر حادث سير إنا لله و إنا إليه راجعون‏".