- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - توفي مساء أمس الأحد شقيق الممثلة السورية صباح بركات، التي إشتهرت بدور "لميا" في مسلسل "كريستال" والدة الدكتور جواد فياض الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمود نصر، الحاج محمد لطفي بركات.
وشاركت صباح بركات الجمهور صورة لورقة النعي التي كشفت أنه سيصلى عليه في جامع الأكرم، وعلقت: "رحيلك أدمى قلبي يا أخي".
كما نشرت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها الخاص ورقة النعي أيضاً، معلقة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة صباح بركات بوفاة شقيقها اثر حادث سير إنا لله و إنا إليه راجعون".
كانت هذه تفاصيل خبر صباح بركات تفجع بأقرب الناس.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.