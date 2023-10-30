ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعيد ميلاد زوجته أمينة بمجموعة صور رومانسية للغاية تجمعهما.

وبمنشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، علق محمود العسيلي على صورهما بتعليق رومانسي للغاية، وقال: "كل سنة وأنتي طيبة يا ouou... يا مراتي اللي زي القمر، وفي نفس الوقت بـ ١٠٠ رجل... باتفرج عليكي وباشوف قد إيه انتي مصدر إلهام لكل اللي حواليكي، وخصوصا أنا... علمتيني درس مهم جداً في الحياة... إن الست القوية هي أكتر واحدة تستحق أن هي تنبسط وتتدلع. يا رب دايماً تبسطيني وأبسطك وتدلعيني وأدلعك يا نعمة... ربنا الكبيرة ليا... باحبك يا أم حسن".

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلادها.. محمود العسيلي برسالة مؤثرة لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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