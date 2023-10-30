ماريو باسيل يطلق صرخة إنسانية بحرقة قلب- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الممثل اللبناني ماريو باسيل صرخة إنسانية من حرقة قلبه على ما يحدث في غزة والحرب القائمة فيها، وذلك بمقطع فيديو عبر حسابه الخاص.



وقال ماريو باسيل في مقطع الفيديو هذا: "شو عم بيصير؟ وين الإنسانية؟ أولاد عم تتشقف، نسوان عم تنقتل، عائلات عم تختفي... الحيوان صاير عندو إنسانية أكتر من بني آدم".

وأكمل ماريو باسيل كلامه قائلاً بألم: "كل الفنانين لازم يعترضوا على هالمجازر، ما فينا نضلّ ساكتين، لازم نحكي! ولكلّ أسياد الحرب وزعماء العالم بدي قول: تفو عليكن".