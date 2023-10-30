ميرنا وليد - بيروت - أطلق الممثل اللبناني ماريو باسيل صرخة إنسانية من حرقة قلبه على ما يحدث في غزة والحرب القائمة فيها، وذلك بمقطع فيديو عبر حسابه الخاص.
وقال ماريو باسيل في مقطع الفيديو هذا: "شو عم بيصير؟ وين الإنسانية؟ أولاد عم تتشقف، نسوان عم تنقتل، عائلات عم تختفي... الحيوان صاير عندو إنسانية أكتر من بني آدم".
وأكمل ماريو باسيل كلامه قائلاً بألم: "كل الفنانين لازم يعترضوا على هالمجازر، ما فينا نضلّ ساكتين، لازم نحكي! ولكلّ أسياد الحرب وزعماء العالم بدي قول: تفو عليكن".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو باسيل يطلق صرخة إنسانية بحرقة قلب- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.