لهذا السبب الغريب.. منى فاروق تتراجع عن المحضر الذي حررته ضد شخص إعتدى عليها!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية منى فاروق الجمهور بقيامها بالتنازل عن المحضر الذي كانت حررته ضد رجل أعمال إتهمته بمحاولة الإعتداء عليها.

وأكدت منى فاروق أن الأسباب التي دفعتها الى التنازل هي أن نجمة شهيرة تدخلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، وتمّ التنازل بعد جلسة صلح، وهاتفت والدتها، ودعتها إلى منزلها، مشيرة إلى أن الرجل إعتذر منها عما بدر منه، وهي تقبلت الإعتذار وقالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصى درجة ومش بقدر أأذي إنسان".

ونفت منى كل ما تردد عن أن هذا الشخص هو حبيبها السابق.

وكانت منى فاروق قد تقدمت ببلاغ لشرطة قسم الشيخ زايد اتهمت فيه أحد الأشخاص بسبّها وكيل الإهانات لها وذلك أثناء خروجها من أحد المراكز التجارية الشهيرة في الشيخ زايد.

وفور تلقيه البلاغ، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان الذي حددته الفنانة أثناء تعرضها للسب والتعدي لبيان حقيقة الواقعة وسبب الخلاف.

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