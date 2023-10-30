شكرا لقرائتكم خبر عن متى ستكون جنازة الممثل الراحل ماثيو بيرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال وفاة الممثل العالمى ماثيو بيري، أحد أكثر الممثلين المحبوبين من مسلسل Friends، والذي لعب فيه شخصية تشاندلر بينج، تضرب هوليود بقوة، حيث يضاف إلى تعبيرات الألم من المشاهير والمجهولين التكهنات المحيطة بوفاته وكذلك السؤال عن موعد إقامة جنازة ماثيو بيري.

وفي الساعات الماضية، توجهت كل جهود فريق الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، لتحديد أسباب وفاته، وذلك بعد أن عثر على الممثل ميتا يوم السبت 28 أكتوبر عن عمر يناهز 54 عاما، في جاكوزي منزله، وكان من المتوقع أن يكشف تشريح الجثة عن السبب الذي أدى إلى وفاة بيري، لكن هذا لم يحدث بعد.

وفقًا لتقرير صادر عن شبكة Telemundo52، أكد التقرير الأولي للطبيب الشرعي أن هناك حاجة إلى أدلة جديدة ومزيد من التحليل لتفسير وفاة ماثيو بيري، الذي كشف تشريح جثته عن نتيجة غير محددة.

في الوقت الحالي، إحدى البيانات الأكثر ترقبًا هي الإشارة إلى فحص السموم الذي تم إجراؤه على جسد المترجم.

إلا أن نتائج هذه الاختبارات يمكن أن تستغرق عدة أيام وحتى أسابيع، وهو الأمر الذي سيصل بعد تسليم الجثة إلى عائلة الممثل المعروف، ولهذا السبب، لا يزال من المتوقع غير المعروف عن موعد جنازة بيري، التي ستكون بمثابة وداع أخير للجثمان.

ووفقًا لوسائل الإعلام مثل TMZ ولوس أنجلوس تايمز، بعد وفاة بيري في الجاكوزي بمنزله، لم يتم العثور على أي مخدرات غير مشروعة، ولكن تم العثور على بعض الأدوية الموصوفة مثل "مزيلات القلق" و"مضادات الاكتئاب".

وذكرت وسائل الإعلام تلك أنه لم تكن هناك أي علامات واضحة للعنف، كما تم استبعاد القتل أو الانتحار المفترض.