شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة وفاته أكثر من مرة فى مسلسله الشهير Friends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنبأ الممثل الراحل ماثيو بيرى بـ طريقة وفاته في مسلسله الأشهر Friends، حيث أكد عدة مرات من خلال شخصية تشاندلر بينج فى العمل الذى استمر في الفترة ما بين عام 1994 إلى عام 2004.

كان بيري أو تشاندلر معروفًا بشخصيته الساخرة، وكانت تصريحاته الفردية لها قاعدة جماهيرية منفصلة، ومع ذلك، فقد حظي أحد هذه السطور باهتمام الإنترنت بعد ظهور أخبار وفاة بيري.



ماثيو بيرى

في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني، التي طرحت تحت اسم "The One Where Heckles Dies"، يقارن تشاندلر حياته بجارهم السيد هيكلز في الطابق السفلي، والذي مات وحيدًا في شقته، وخلال قرائته لـ مذكرات هيكلز، يجد تشاندلر أن حياته تشبه إلى حد كبير حياة جاره الراحل.

عندما يأتي تشاندلر مدمرًا إلى شقة مونيكا وراشيل، تشتكي الأخيرة له من أن مونيكا كسرت مصباحها الصدفي، وهذا هو الوقت الذي يلقي فيه تشاندلر الجملة الساخرة والمأساوية، ردًا على شكوى راشيل، قال لها تشاندلر الكئيب: "سأموت وحدي".

وفى أعقاب وفاة الممثل العالمى ماثيو بيري، شارك المعجبون كيف يريد أن يتذكره الناس بعد وفاته، الممثل الذي اشتهر بدوره تشاندلر بينج في مسلسل Friends، توفي 28 أكتوبر الجارى عن عمر يناهز 54 عامًا، وورد أنه تم العثور عليه متوفيًا في الجاكوزى الخاص بـ منزله، وأكدت السلطات إنه لم يكن هناك أي عمل إجرامي، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.

ومن ثم تم تداول مقابلة أجراها بيري العام الماضي مع المذيع توم باور، والتي كشفت أن بيري كان يأمل ألا يتم تذكره بسبب دوره في مسلسل Friends، ولكن للعمل الذي قام به لدعم الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

قبل بضع سنوات، قام بتحويل منزله السابق على شاطئ ماليبو إلى منشأة للتعافى للرجال تسمى بيري هاوس.

وصرح بيرى في المقابلة موضحًا: "لقد مررت بالكثير من التقلبات في حياتي، لكن أفضل شيء حدث، بلا استثناء، هو أنه إذا جاء إلي مدمن كحول أو مخدرات وقال لي: "هل ستساعدني؟" سأقول دائمًا قال: نعم، أعرف كيف أفعل ذلك، وسأفعل ذلك من أجلك، حتى لو لم أتمكن دائمًا من القيام بذلك بنفسي، اكنى سأفعل ذلك، كلما استطعت، في مجموعات، أو فرديًا".

ثم قال بيري وهو يتأمل في إرثه: "عندما أموت، أعلم أن الناس سيتحدثون عن Friends، Friends، Friends، وأنا سعيد بذلك، سعيد لأنني قمت ببعض العمل الجيد كممثل، وكذلك منحت الناس فرصًا متعددة للسخرية من معاناتي على شبكة الإنترنت العالمية، ولكن عندما أموت، سيكون من الرائع أن يتم إدراج Friendsفي قائمة متأخرة جدًا عن الأشياء التي فعلتها لمحاولة مساعدة الآخرين، وأعلم أن ذلك لن يحدث، لكنه سيكون أمرًا رائعًا”.