أديل تبكي على المسرح وهي تتحدّث عن ماثيو بيري…اليكم ما حصل

لم يمّر الحفل الذي احيته النجمة العالمية أديل في لاس فيغاس مرور الكرام، وذلك بعدما توقفت عن تقديم أغنية When We Were Young متأثرة برؤية الطبيب الذي ساعدها على إنجاب ابنها، ما جعلها تبكي على المسرح أمام الآلاف من جمهورها.

أيضًا خلال الحفل تحدّثت أديل عن ماثيو بيري وقالت للجمهور: “لقد كان الأمر صادمًا للغاية”، في إشارة إلى الأخبار العاجلة عن وفاة بيري. “خصوصًا عندما يكون الشخص الذي جعلك تضحك، والذي جلب الكثير من السعادة لحياتك لا تعرفه. هذا ما أجده غريبًا جدًا، لم أقابله مطلقًا في حياتي”.

وواصلت المغنية، البالغة من العمر 35 عامًا، التعبير عن الحزن الذي كانت تشعر به بشأن فقدان بيري.

وأشادت أديل بانفتاح ماثيو بيري في صراعه مع الإدمان، مؤكدة انه كان شجاعًا بشكل لا يصدق. ثم أهدته أغنية When We Were Young .