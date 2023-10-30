بين مروان خوري وزوجته انفتاح طائفي غير مشروط…. اليكم ما كشفه الفنان

كاشف الفنان مروان خوري مضيفته الإعلامية راغدة شلهوب أثناء حلوله ضيفًا على برنامجها “زمن” عبر قناة ال LBCI ، بأنّه وزوجته السيدة تدى رمّال منفتحان دينيًّا ويمارسان طقوس بعضهما المذهبيّة في حياتهما اليومية وفي مناسبات الأعياد.

وقد اعتبر خوري بأنّه غير متديّن، لكنه مؤمن جدًّا ومنفتح على الدين الآخر انطلاقًا من إيمانه المسيحي، وهو لا يشعر باختلاف طائفي عن زوجته او عقدة ما تجاه وضعَيهما بدافع أنّ أفراد أسرتها يعيشون في الخارج وأشقاءها متزوجون من سيدات أجنبيات.

وتابع خوري في حواره التلفزيوني الى انه وزوجته يتبادلان الممارسات الدينية في الأعياد الخاصة، بحيث يستمتع هو بتقليد الإفطار في رمضان من دون ان يشارك في الصوم، فيما ترتاد هي الكنائس والمعابد الروحية حيث تشعر بالراحة على اعتبار ان احساس الإنسان واحد مهما اختلفت انتماءاته.

تجدر الإشارة الى ان خوري كان قد فاجأ جمهوره والوسطَين الإعلامي والفنيّ بزواجه مدنيًّا في قبرص في شهر ديسمبر من العام ٢٠٢٢ من السيدة ندى رمّال المنتمية الى الطائفة الشيعيّة، وقد سُرّبت صورٌ من حفل الزفاف الذي أقيم بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء، أعلن بعده الفنان بأنّ الحبّ ليس له دين، وبأنّه يتعامل مع الآخرين من منطلق إنساني فقط.