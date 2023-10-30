أديل تتوقف عن الغناء وتنهاء بالبكاء .. فماذا حدث ؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل النجمة العالمية أديل في لاس فيغاس، توقفت بشكل مفاجئ عن الغناء وانهارت بالبكاء وتفاجأ الجمهور بما حدث ليتضح أن السبب هو أن أديل.
خلال غنائها أغنية "When We Were Young" تأثرت برؤية الطبيب الذي ساعدها على إنجاب ابنها.
وكانت قد تحدثت أديل عن وزنها حديثاً قائلة: "هدفي في الحياة ان لا أنحف"، في اشارة الى تصالحها مع وزنها حاليا، خصوصا وأنها حاولت سابقا ان تخسر من وزنها كثيرا.
كما كانت قد كشفت عن قرارها المفاجئ وهو توقفها عن شرب الكحول، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية عنها، الا ان أديل لم تكشف عن سبب اتخاذها هذا القرار.
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