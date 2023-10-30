أنباء عن إنسحاب عفراء ساراتش أوغلي ومارت رمضان ديمير من "الطائر الرفراف".. والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - بحسب بعض المصادر المقربة من نجوم مسلسل "الطائر الرفراف"، فإن هناك أنباء تفيد بإنسحاب بطلي العمل، عفراء ساراتش أوغلي ومارت رمضان ديمير من أحداث العمل، وهو أمر سيشكل صدمة كبيرة للجمهور، وقد يؤدي إلى إيقافه.



وبحسب المصادر فإن البطلان عبرا عن إنزعاجهما من السيناريو الجديد مما دفعهما للتهديد بالانسحاب منه.

وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".