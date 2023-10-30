مسلسل جديد بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني.. وما علاقة عمرو دياب به؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري هشام الرشيدي عن أسرار حكاية "لو بعد حين"، مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تقدم بطولته الممثلتين المصرييتين شيرين رضا ودينا الشربيني، مؤكداً أن فكرة إرتباط البطلتين بالفنان المصري عمرو دياب سابقاً ساعدت بالترويج للعمل.



وقال المخرج: "كواليس حكاية "لو بعد حين" كانت حلوة ودينا وشيرين أصلاً صحاب، ففكرة إنهم أول مرة يشتغلوا مع بعض دي هما كانوا حبّينها، وده ظهر من بداية التحضير للحكاية والأجواء كانت حلوة جداً. شيرين ودينا كل واحدة ممثلة شاطرة جداً وهما أساتذة، ومريحين جداً في التعامل وكانت كل الكواليس ضحك وهزار، ومعظم الوقت كانوا قاعدين في كرفانات بعض. طبعاً في كومنتات بتتكلم على عمرو دياب وبتربط بين المواضيع الشخصية دي وقرأت ده مؤخراً، والكومنتات دي مكنتش بتأثر عليهم، والكلام ده انتشر بعد ما تم إعلان تعاونهم مع بعض والناس بدأت تهزّر، لكن هما مكنش في حاجة بالنسبالهم. الناس بطبيعة الحال بتحب الحاجات اللي بتلفت النظر زي إن دينا الشربيني وشيرين رضا مع بعض في حكاية واحدة، فده طبعاً بيبقى جزء منه ماركتينغ بيلفت نظر الناس، الناس بتبقى عايزة تشوف الموضوع رايح فين وبيحكي عن إيه".