نوال الكويتية تلتقي جمهورها في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نوال الكويتية لحفلها الغنائي الجديد في السعودية، بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية “الأرض”، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

موعد حفل نوال الكويتية في السعودية نوفمبر 2023

ومن المقرر أن يقام حفل نوال الكويتية يوم الجمعة 3 نوفمبر، في مدينة العلا السعودية، على مسرح قاعة المرايا الشهير، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".