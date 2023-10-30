سبب امتناع ماجدة زكي عن الاحتفال بنجاح "سكر"

ياسر رشاد - القاهرة - منعت الفنانة ماجدة زكي، الاحتفال بفيلمها الجديد "سكر" والذي انطلق عرضه منذ أسابيع قليلية بجميع دور العرض السينمائي، ويشاركها بطولته الفنان محمد ثروت .

وذكرت ماجدة زكي، سبب عدم احتفالها بنجاح فيلمها الجديد سكر، قائلة:" إنها لم تتمكن من الاحتفال بنجاح فيلمها سكر، نظرا لأحداث غزة التي أوجعت القلوب جميعها ".

وأعربت "زكي" عن سعادتها بنجاح فيلمها، كما تمنت أن تنتهي هذه المأساة، التي يعانيها الأشقاء في فلسطين في أقرب وقت ممكن .

وأضافت ماجدة زكي، أن سبب إقبالها على تقديم فيلم سكر، هو أن العمل تجربة جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون والكوميديا التي يتم تقديمها .

فيلم سكر

يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي:

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، وتم عرضه عام 2021، يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، علي قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.