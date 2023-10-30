محمد رمضان يطلق أغنية جديدة.. مش مهم تسمعوها

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان لجمهوره سبب اطلاقه أغنيتة الجديدة اليوم، بالرغم من الأحداث المأساوية التي تمر بها غزة وحالة من الرقود الفني ومازلت مجموعة من المشاهير ونجوم الفن يقوموا بتأجيل حفلاتهم وطرح أغانيهم.

محمد رمضان

محمد رمضان يبرر إطلاق أغنية جديدة اليوم

نشر محمد رمضان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطعا من الأغنية وعلق قائلاً: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز… طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد".

وأضاف محمد رمضان: "بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

من ناحية أخري، وجه محمد رمضان رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية بعدما طالبت مواطنيها بعدم متابعة مسلسلاته بعد الفيديو الذي ظهر فيه يطالب العرب بمحاربة إسرائيل والوقوف بجانب الإسرائيليين.

محمد رمضان

أعلن محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغاني، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".

محمد رمضان

تابع محمد رمضان : أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة.