اليوم.. عرض مسرحية "زواج اصطناعي" لـ مي عز الدين بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري على مسرح محمد العلي في الرياض.

ونشر آل الشيخ، بوستر ترويجي للمسرحية، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وعلق: "زواج اصطناعي مسرحية كوميدية للفنانين مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور في مسرح محمد العلي، ابتداءًا من 30 أكتوبر".

مسرحية "زواج اصطناعي" تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و "فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران اللجوء إلى خبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، عن طريق الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

"زواج اصطناعي" يخوض بطولتها مي عز الدين، بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.