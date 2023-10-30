أول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مساء أمس الأحد، لحادث سير بسيارته.

ونشر كامل، صور لسيارته وهي مهشمة بسبب الحادث، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدر بيانا صحفيا، تضامنا مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: "بإسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء في غزة ونندد بالمجازر التي يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدي جيش الاحتلال".

وتابع البيان: "سيتم تنظيم وقفة عن العمل للموسيقيين من الساعة الحادية عشر مساء اليوم إلى الساعة الثانية عشر، بحيث يتوقف الموسيقيين والمطربين عن العمل بهذه الساعة، لإعلان بشكل رسمي التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين".

واستكمل البيان: "يعود النجوم لاستكمال الحفلات بعد مضي الساعة في تمام الثانية عشر، رافعين علم مصر وفلسطين معا أمام أعين العالم أكمل".

وأكد البيان على وقوف الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات سيادته الحكيمة في مواجهة الأزمة.

وأختتم البيان: "النقيب العام جهز أعدادا كبيرة من أعلام الدولتين وتكليف كل مناديب لجنة العمل توزيعهم على الموسيقيين والمطربين في كل أرجاء جمهورية مصر العربية لترفع أعلام مصر وفلسطين فوق أكتاف النجوم الساعة الثانية عشر ليلا فور العودة من الساعة التي يتوقف فيها الموسيقيين والمطربين، تضامنا مع شعب فلسطين الحبيب".