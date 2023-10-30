"مش مهم تسمعوها"..محمد رمضان يخلي مسئوليته من أغنيته الجديدة مع سكيلز

محمد اسماعيل - القاهرة - أخلى الفنان محمد رمضان، مسئوليته من طرح أحدث أغانيه الجديدة التي تجمعه مع المغني سكيلز، وذلك في ظل الأحداث الجارية في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

وكتب رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "أغنية النهاردة (عيد ميلادي) مع المغني سكيلز..طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف: "لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لنا".

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان دعم القضية الفلسطينية عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكشف رمضان، في فيديو طرحه مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية،عقب الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة.

وقال رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".

وأضاف رمضان: "أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله".

يذكر أن، محمد رمضان أعلن تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".