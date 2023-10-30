لماذا يرفض محمد صبحي دعوات مقاطعة المنتجات؟.. الفنان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان محمد صبحي، رأيه في حملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، مؤكدا رفضه لهذه الدعوات داخل مصر وتأييدها خارج البلاد.

وقال صبحي، ببرنامج "القاهرة اليوم": "أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصريين هم اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع بره".

وأضاف صبحي: "هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

وكان عدد من نجوم الفن، طالب جمهوره ومتابعيه بمقاطعة شراء المنتجات الداعمة لإسرائيل، وذلك كنوع من الدعم للقضية الفلسطينية.

يذكر أن، محمد صبحي كانت له تدوينة سابقة داعمة للشعب الفلسطيني، حيث نشر صورة المسجد الأقصى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عندما يوجد الفارس والجواد، النصر محقق".