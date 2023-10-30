محمود الليثي يدعم المنتجات المصرية وسط دعوات بمقاطعة المنتجات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم الفنان محمود الليثي عدد من المنتجات المصرية في مقابل الاستغناء عن العديد من المنتجات الداعمة لإسرائيل وسط دعوات العديد بالمقاطعة دعمًا للشعب الفلسطيني.

ونشر "الليثي"، صور لعدد من المنتجات المصرية، وعلق: "أدعم المنتجات المصرية".

وانضم محمود الليثي مؤخرًا لفريق عمل فيلم "عنب" بطولة توني ماهر، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، وقصة أمين جمال، تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إخراج أحمد أنور.

وشارك "الليثي" مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية أبرزها فيلم "المطاريد" والذي عرض مطلع العام الجاري وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

يذكر أن، محمود الليثي شارك ببطولة مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" أمام النجمة يسرا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.