أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهوره بصورة جديدة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وحضرت ياسمين صبري أمس الأحد، حفل افتتاح موسم الرياض 2023 في المملكة العربية السعودية.

والتقت الفنانة ياسمين صبري بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم، خلال حفل افتتاح موسم الرياض.

وخطفت ياسمين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ظهرت بها في الحفل، وحرصت على الجلوس بجوار نانسي عجرم لمشاهدة مباراة المصارعة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بينهم لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا والمطربة نانسي عجرم والفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري والفنان التركي بوراك أوزجيفيت ومغني الراب الأمريكي إيمينيم ومغني الراب الأمريكي كاني ويست والملاكم العالمي مايك تايسون.