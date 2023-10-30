طليق غادة عبدالرازق يكشف حقيقة ارتباطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مدير التصوير وطليق الفنانة غادة عبد الرازق، هيثم زنيتا عن حقيقة ارتباطه بإحدى الفتيات وهي الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "زنيتا" بوست عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلا: "مؤخرًا تم تداول أخبار غير صحيحة عني وللأسف أكتر من مكان أعاد نشر الأخبار دي دون الرجوع لي، هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وياريت السادة الصحفيين يتأكدوا من مصادر الأخبار قبل نشرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "زنيتا" برفقة إحدى الفتيات، وتصدر اسم "زنيتا" محرك البحث جوجل والعديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وانفصل "زنيتا" عن الفنانة غادة عبد الرازق يوليو الماضي، عندما قامت "غادة" بإلغاء متابعة زوجها من على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي