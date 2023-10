فيلم الرعب "Five Nights at Freddy's" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الرعب والغموض "Five Nights at Freddy's" من الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 78 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي وعالميًا بـ 130 مليون دولار مزيحًا فيلم الموسيقي والغناء "Taylor Swift: The Eras Tour" والذي احتل المركز الثاني بـ 15 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي وعالميًا بـ 149 مليون بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.

وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما و الجريمة "Killers of the Flower Moon" بـ 9 مليون دولار بإجمالي 41 مليون في ثاني أسابيع عرضه، بينما احتل المركز الرابع الفيلم الوثائقي "After Death" بـ 5.1 مليون دولار بأول أسبوع عرض.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الرعب والإثارة "The Exorcist: Believer" بـ 3.1 مليون دولار بإجمالي 59 مليون بعد قرابة شهر من عرضه، وجاء في المركز السادس فيلم الرسوم المتحركة "Paw Patrol: The Mighty Movie" بـ 2.2 مليون بإجمالي 59 مليون دولار بعد 5 أسابيع من عرضه تجاريًا.

بينما جاء في المركز السابع فيلم المغامرات "Freelance" بـ 2.1 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، وفي المركز الثامن احتل فيلم الرسوم المتحركة "The Nightmare Before Christmas" بـ 2 مليون إيرادات بإجمالي 85 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه.

واحتل المركز التاسع فيلم الرعب والإثارة "Saw X" بـ 1.7 مليون بإجمالي 50 مليون دولار بعد 5 أسابيع من العرض، وجاء في المركز العاشر والأخير فيلم الخيال العلمي "The Creator".

تدور أحداث فيلم "Five Nights at Freddy's" حول فرد امن يعمل بأحد محلات البيتزا وخلال أول ليلة له بالعمل يكتشف سر خطير، ويشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة منهم جوش هوتشرسن، بيبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت، الفيلم من إنتاج شركة "Universal" وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 20 مليون دولار فقط.