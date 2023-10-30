شكرا لقرائتكم خبر عن وصية الشهيدة أسماء الأشقر تتصدر كليب "من قلب فلسطين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية نسمة حركي كليب "من قلب فلسطين" والأغنية من كلمات عبد الله السيد ونسمة حركي وياسمين الحيوي، ومن ألحان نسمة حركي وتوزيع أحمد الموجي وغناء نسمة حركي وتصدرت وصية الشهيدة أسماء الأشقر الكليب حيث كانت سجلت رسالة صوتية قبل استشهادها.

وكانت نسمة قد أطلقت ألبومها الأول الذي يحمل اسم "طايرة" وكانت أخر أغانيه بعنوان "إللينا" هي لرائد الفن النوبي سليم شعراوي، كلمات وألحان: حسين جاسر، واعادة نسمة توزيعها من جديد، وإضافة بعض الكلمات العربي و الفرنسي كتابة: نسمة حركي نفسها ، وتوزيع: حمودي تنوم، ميكس و ماستر و تسجيل: واحد، إنتاج: نسمة حركي.

وفي سياق متصل طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أنّ قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.

وأشار إلى أنّ أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.