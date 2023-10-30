تراند اليوم : يضم 28 حفلا موسيقيا.. شاهد.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لموسيقى الجاز في القاهرة

صحيفة الخليج 365: انطلقت في القاهرة فعاليات النسخة الخامسة عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، والذي من المقرر أن يستمر حتى الثالث من نوفمبر.

وقال مصطفى الكيلاني كاتب وناقد فني، ل "الإخبارية": " أن عمرو صلاح يحاول عمل مهرجان كبير وضخم، وأفكار متجددة"، لافتا إلى أن المهرجان يضم 28 حفلة".

وتقام فعاليات المهرجان على مسارح الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير بمشاركة فنانين وفرق من محبي موسيقى الجاز في الوطن العربي والعالم.

ويبلغ عدد الدول المشاركة في المهرجان 14دولة من جميع أنحاء العالم، وتتنوع المشاركة بين الحفلات الموسيقية والندوات الثقافية وورش العمل، بالإضافة إلى الفرق الزائرة وعرض الأفلام الوثائقية.