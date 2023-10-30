ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات عديدة على إنتهاء عرض مسلسل Friends، إعترف الممثل العالمي الراحل ماثيو بيري الذي إشتهر بدور "تشاندلر بينغ" بحبه الخفي لزميلته الممثلة العالمية جينيفر أنيستون والتي إشتهرت بدور "ريتشيل غرين"ن خلال تصوير العمل.

وقال ماثيو بيري، وقد بدى عليه علامات الحزن وقال: "كنت أقابلها ثم أذهب لغرفة الملابس وأقول.. لن أتمكن من أن أكون معك أبدًا"، قد إنتشر مقطع فيديو رومانسي للغاية لهما سوياً.

وكان قد عبر الجمهور ومحبي المسلسل الشهير Friends عن صدمتهم بعدم تعليق أبطال العمل، الممثلين الأميركيين مات لوبلان، ديفيد شويمر، جينيفر أنيستون، كورتني كوكس وليزا كودرو على خبر وفاة صديقهم الممثل ماثيو بيري حتى الآنن بالرغم من العلاقة القوية التي تجمعهم رغم إنهاء عرض العمل منذ فترة طويلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماثيو بيري عبّر سابقاً عن حبه الخفي لـ جينيفر أنيستون.. وفيديو رومانسي جمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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