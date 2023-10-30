هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة للشباب في هذه الفترة الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية هنا الزاهد رسالة مؤثرة لفئة الشباب في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها.

وقالت هنا الزاهد: "حقيقي يارب حقيقي إحنا في أيام صعبة جداً... إحنا ممكن كلنا نروح في ثانية". وتابعت: "أنا الأيام دي بتعلّمني إن بجد مفيش حاجة تستاهل العمر بينتهي في لحظة... لا إله إلا الله ربنا يرحم كل أمواتنا ويرحمنا برحمته... يارب يا رحيم".

وقد شاركت هنا الزاهد الجمهور مقطع فيديو، ظهرت فيه إلى جانب متطوعي الهلال الأحمر المصري اثناء تحضيرهم للمساعدات المطلوبة لإغاثة الشعب الفلسطيني ومساعدة أهل غزة، وعلقت هنا على الفيديو بطكلمات إنسانية حيث قالت: "بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد ايد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا من أي وقت فات"، كما ودعت الناس إلى المساعدة والتبرع.

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