ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجمهور مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسله الجديد "السيستم"، وكشف عن إسم الشخصية التي يلعبها لأول مرة.

وعلق أحمد الفيشاوي على المنشور قائلاً: "يا ترى إيه إللي هيحصل ل وحيد الحكيم في السيستم .. من تصوير اليوم".

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى.

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يكشف عن إسم شخصيته في "السيستم".. وصورة جديدة من الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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