ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المصرية إنجي خطاب منتقدي خطوة زميلها الممثل المصري محمد سلام بالإعتذار عن المشاركة في مسرحية زوج إصطناعي بسبب أحداث قطاع غزة.

ودعمت إنجي خطاب محمد سلام في وجه الهجوم الذي تعرض لها من قبل الممثلين وقالت: "مش عارفة انتو مالكم.. هو حر زي ما انتم حرين كل واحد وقدراته.. وكل واحد حر في مبادئه. اللي عنده دم احسن من اللي عنده فلوس.. مش كل الناس مبادئها تشتري بالمال في فنانين كتير أولاد أصل شبعانين مش فارق معاهم مال. محمد سلام من أولاد الأصول دول الف تحية ليك يا سلام طول عمرك اصيل وابن ناس شبعانين".

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي خطاب تهاجم منتقدي موقف محمد سلام.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.