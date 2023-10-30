ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل المصري محمد صبحي حالة من الغضب وإنتقادات الجمهور بسبب رأيه من مقاطعة المنتجات الأميركية الداعمة لدولة إسرائيل.

وقال محمد صبحي مؤكداً أنه ضد مقاطعة هذه البضائع معتبراً أن هذا الأمر فيه الكثير من الضرر للعرب الذين يعيشون في الخارج: "أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يثير غضب الجمهور: "أنا ضد المقاطعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.