شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج تتخلى عن نجلاء بدر فى قضية مقتل زوجها بسبب تصرفاتها بـ "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، التي عرضت على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، أحداثًا متتالية حيث تخلت المحامية ماجدة – ناردين فرج عن موكلتها "نرمين" – نجلاء بدر بسبب تصرفاتها وعدم سماع أوامرها، حيث ذهب الأخيرة إليها في منزلها تطلب منها عدم الإفصاح عن القضية أو التحدث في سيرة زوجها عصام الصياد.

كما شهدت الحلقة اختلاف أولاد نجلاء بدر، حيث قرر الابن الكبير الذهاب إلى العين السخنة حتى يهرب من ما يحدث في قضية والده، واضطر الابن الصغير أن يقف بجانب والدته خاصة أنها عادت إلى المهدئات مرة أخرى .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.