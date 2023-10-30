شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: طرحت أغنية "أرض غزة" لفلسطين وربنا يكون في عونهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عن ما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني إيه" وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.