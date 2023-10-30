رسالة رومانسية من محمود العسيلي لزوجته.. ما المناسبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشر الفنان محمود العسيلي من خلال حسابه الشخصي في “فيسبوك مجموعة صور ظهر فيها مع زوجته أمنية وهو يحتفل بعيد ميلادها.

وعلّق العسيلي على الصور برسالة رومانسة قال فيها: “كل سنة وأنتي طيبة يا ouou… يا مراتي اللي زي القمر، وفي نفس الوقت بـ ١٠٠ رجل… باتفرج عليكي وباشوف قد إيه انتي مصدر إلهام لكل اللي حواليكي، وخصوصا أنا… علمتيني درس مهم جداً في الحياة… إن الست القوية هي أكتر واحدة تستحق أن هي تنبسط وتتدلع”. وأضاف: “يا رب دايماً تبسطيني وأبسطك وتدلعيني وأدلعك يا نعمة… ربنا الكبيرة ليا… باحبك يا أم حسن”.

يُذكر أن محمود العسيلي طرح أخيراً عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية بعنوان “سمع هس”، والتي قدّمها مع النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز حيث كشف العسيلي عن تعاونه مع هذين النجمين، خلال لقائه مع برنامج “The Insider بالعربي”، قائلاً: “كريم عبد العزيز بالنسبة ليا هو حاجة كبيرة جداً وشرف ليا أكون جزء من حاجة هو بيعملها، أنا عملتله أغنية قبل كده لمسلسله “الوش التاني”، كريم خطير وحاجة كبيرة بالنسبة ليا إني بعمل أغنية معاه مش بعمل أغنية لفيلمه”. وأضاف: “كريم محمود عبد العزيز خطير ومكسّر الدنيا عني، وعامل أغاني أنجح مننا كلنا، وهما كانوا لذاذ وعاجبني إنهم كانوا عايزين يغنّوا والأغنية دمها خفيف والكواليس كانت حلوة أوي”.