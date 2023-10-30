تحلم بتقديم دور أم فلسطينية.. ليلى علوي تتحدث عن فيلم يدعم القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشفت الفنانة ليلى علوي عن أمنيتها وأكبر أحلامها الفنية خلال لقائها في برنامج “Scoop With Raya”، مؤكدة أنها لطالما تمنت أن تقدّم دور أم فلسطينية في عمل فني يصل إلى العالمية لدعم القضية الفلسطينية.

وقالت النجمة المصرية: “أنا من زمان من التسعينيات كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية لكن مجاتش الفرصة، النهاردة أنا حلمي كبر أكتر، نفسي أشارك في فيلم سواء بالفكرة أو البحث مش شرط اشتغل فيه، والفيلم يصل للعالمية يشرح الحقيقة اللي حاصلة”.

وفي لقاء آخر ضمن برنامج “ET بالعربي”، دعت ليلى لتقديم فيلم سينمائي عن القضية الفلسطينية من دون تقاضي أجر عنه إذ قالت: “أنا موجوعة قوي وحزينة والحق هيرجع وفلسطين عربية وأنا زهقت من الكلام ويجب الاتحاد هل هنفضل نتكلم فقط لازم اتحاد لأن فلسطين عربية”.

وحرصت ليلى علوي على التطوع والمشاركة مع عدد كبير من نجوم الفن في عملية جمع المساعدات العينية لإرسالها الى قطاع غزة.